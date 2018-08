'FC Emmen gaat goed aan het seizoen beginnen'

VOETBAL - Het kan niemand ontgaan zijn: FC Emmen speelt dit seizoen in de eredivisie. Aankomende zondag trappen de rood-witten om 12.15 uur af in Den Haag af. Maar maakt FC Emmen een beetje kans op het hoogste voetbalniveau van Nederland? RTV Drenthe-sportverslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen blikken alvast vooruit.

Dat de twee sportverslaggevers zin hebben in het nieuwe seizoen is een understatement. "De prestatie van FC Emmen, de promotie naar de eredivisie, was fantastisch", vertelt een glimlachende Dijkhuizen. "Ik ben heel benieuwd hoe die eerste wedstrijd gaat”, vult Posthuma hem aan.Beide mannen mogen namens Radio Drenthe de wedstrijden verslaan en analyseren. "De beelden mogen we niet laten zien, dat is heel streng geregeld. Als we al beelden willen tonen, dan mag dat pas op de donderdag. En dan hebben we ook ons nieuwe televisieprogramma Rood Wit TV ." In dat wekelijks programma worden de ontwikkelingen rondom FC Emmen nauwlettend gevolgd en geanalyseerd door Dijkhuizen en Posthuma.Of de spelers er klaar voor zijn, weet Dijkhuizen niet. "Het is de vraag die iedereen op De Oude Meerdijk zichzelf ook stelt. Als je door het stadion loopt, merk je dat men het zelf ook nog niet allemaal weet. Waar moet je vanuit gaan? Tja, die oefenwedstrijden waren leuk, maar het was geen competitie."De beide commentatoren hebben al geoefend op de namen van de (nieuwe) spelers en hun posities in het veld. "De onlangs gehaalde Niklas Pedersen gaat sowieso spelen", vertelt Dijkhuizen. "Ik weet trouwens niet of ik dat wel mocht zeggen.""Wat opvalt," vertelt Posthuma, "is dat er een systeem in het spel van FC Emmen zit. Dat staat wel; dat komt wel goed. Ik denk dat de club best goed gaat beginnen dit seizoen. Emmen wordt de verrassing van het begin van dit seizoen. Plek tien bij de winterstop moeten we redden."Dijkhuizen denkt dat Emmen aan het einde van het seizoen op plek vijftien staat. "En clubtopscorer wordt Bannink."De wedstrijd ADO Den Haag - FC Emmen is aanstaande zondag live via Radio Drenthe te horen.