Bannink mist openingsduel FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien heeft vanmiddag een streep gezet door de naam van Alexander Bannink. De aanvallende middenvelder is niet fit genoeg om te spelen tegen ADO Den Haag, zondag de eerste tegenstander van FC Emmen in het debuutseizoen in de eredivisie.

Jammer dat Bannink er zondag niet bij is. Zijn manier van spelen komt mijns inziens zeer goed tot zijn recht in de eredivisie. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Aanvoerder Anco Jansen is wel fit genoeg om te starten tegen de nummer 7 van de eredivisie in het afgelopen seizoen."Enorm balen voor ons en natuurlijk ook voor Alexander", aldus Lukkien. "Hij heeft een prima voorbereiding gedraaid en had ook een basisplek. Zijn manier van spelen komt mijns inziens nog beter tot zijn recht in de eredivisie als in de Jupiler League. Jammer dat hij dat komende zondag nog niet kan laten zien."Volgens Lukkien gaat Bannink door zijn rugkwetsuur geforceerd bewegen, waardoor hij spierblessures krijgt op andere plaatsen.De oefenmeester van FC Emmen wilde zijn opstelling nog niet prijsgeven, maar kon dat simpelweg ook nog niet. "We wachten nog op vrijgave vanuit België voor Nicklas Pedersen. Als dat duidelijk is, hakken we knopen door. Of ik schroom om hem vanaf de eerste minuut in te zetten? Nee, ik zou het wel aandurven. Hij maakte tijdens de training een topfitte indruk en bovendien is het een intelligente voetballer, die zich heel snel aanpast."FC Emmen reist zaterdag, aan het begin van de avond, af richting Den Haag waar de selectie zal overnachten. Eerst werkt de selectie nog een training af op het hoofdveld van de Oude Meerdijk. Die start om 15.30 uur. De bus vertrekt rond 17.30 uur.ADO Den Haag - FC Emmen begint zondag om 12.15 uur. De wedstrijd is live te volgen op Radio Drenthe. Verslaggevers in het Cars Jeans stadion in Den Haag zijn René Posthuma en Niels Dijkhuizen. De uitzending van Radio Drenthe Sport begint om 12.00 uur.