Dode man in kanaal bij Zwinderen niet door misdrijf omgekomen [update] Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf (foto: Van Oost Media)

ZWINDEREN - De dode man die vrijdagmiddag in het kanaal langs de Burgemeester Legroweg in Zwinderen werd gevonden, was een 75-jarige inwoner van Noordscheschut.





De man was eerder op de dag vertrokken op zijn fiets. Er was nog een Burgernetmelding verstuurd, om naar hem uit te kijken.



Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen. Het politieonderzoek is afgerond.