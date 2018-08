A28 bij Zuidwolde al hele dag dicht door gekantelde tankwagen met mest [update]

ZUIDWOLDE - Een tankwagen met mest is afgelopen nacht gekanteld op de A28 bij Zuidwolde.

Een deel van de mest kwam op de weg terecht. De A28 is daarom de hele dag al in beide richtingen dicht bij de afslag Zuidwolde.Richting Groningen blijft de weg nog zeker tot diep in de avond dicht. Het verkeer kan omrijden via Meppel en Heerenveen, over de A32 en A7. De andere kant op gaat de weg misschien later vanmiddag weer open, meldt Rijkswaterstaat.De chauffeur van de tankwagen raakte lichtgewond bij het ongeluk. Het voertuig lekte brandstof. Daarom is de brandweer opgeroepen om te assisteren.Waardoor de tankwagen is gekanteld, is nog niet duidelijk.