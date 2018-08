Deel dit artikel:











Politieonderzoek in Bovensmilde na vondst dode man De politie heeft onderzoek gedaan bij de woning in Bovensmilde (foto: Persbureau Meter)

BOVENSMILDE - Bij een huis in Bovensmilde heeft de politie gisteren onderzoek gedaan nadat er een dode man was gevonden.

Een woordvoerder zegt dat alle scenario's nog openstaan en dat er niet per se sprake hoeft te zijn van een misdrijf.



"Zodra een arts ook maar een beetje twijfelt over de doodsoorzaak, worden wij altijd ingeschakeld. Maar we houden alle opties open. Er kan alsnog sprake zijn van een natuurlijke dood, maar ook van een misdrijf of zelfdoding", licht de woordvoerder toe.



Bij het politieonderzoek in Bovensmilde is onder meer een drone gebruikt. Dat is tegenwoordig standaard tijdens politieonderzoek, aldus de woordvoerder. Maandag wordt sectie verricht op het lichaam van de man.