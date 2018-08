Twee vluchten tussen Eelde en München geschrapt door personeelsgebrek

EELDE - Vliegmaatschappij Nordica heeft de vluchten tussen Groningen Airport Eelde en het Duitse München geschrapt.

Nordica laat aan RTV Drenthe weten dat er onvoldoende personeel beschikbaar is, om de vluchten te laten doorgaan.Om 10.00 uur vanmorgen zou een toestel vanuit Eelde vertrekken richting Duitsland. Om 13.15 uur zou het toestel vanuit München weer terugkeren.Het is in het verleden vaker gebeurd dat vluchten niet konden doorgaan door personeelsproblemen bij Nordica.