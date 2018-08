Deel dit artikel:











Vluchten tussen Eelde en München geschrapt De vluchten tussen Eelde en München zijn vervallen (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

EELDE - Vliegmaatschappij Nordica heeft de vluchten tussen Groningen Airport Eelde en het Duitse München geschrapt.

Om 10.00 uur vanmorgen zou een toestel vanuit Eelde vertrekken richting Duitsland. Om 13.15 uur zou het toestel vanuit München weer terugkeren.



Op de website van Groningen Airport Eelde is te lezen dat beide vluchten zijn geannuleerd, waarom is niet bekend. Nordica meldt niets over het vervallen van de vluchten.