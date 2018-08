Pim (29) uit Ansen reisde zeven maanden lang met skateboard door Afrika

ANSEN - Zeven maanden reisde hij met zijn skateboard, camera en slechts een rugtas door Afrika: de 29-jarige Pim van der Wardt uit Ansen. Pim wil de skatecultuur in het continent in beeld brengen en is bezig met een documentaire.

"Ik had ontdekt dat er skateboarders waren in landen waar ik het niet verwachtte. Puur uit nieuwsgierigheid ben ik het gaan onderzoeken en toen kreeg ik het idee er een documentaire over te maken. Zo kreeg ik het plan om mijn eigen videocamera mee te nemen en met een rugtas en skateboard die kant op te gaan", vertelt Pim in het Radio Drenthe-programma Volkooren.In september vorig jaar begon Pims avontuur. "Het was een beetje onwerkelijk eigenlijk. Je hebt lang vooronderzoek gedaan en dan sta je ineens op het punt om weg te gaan. De hele buurt kwam langs en de hele huiskamer was vol met mensen. Ik dacht doen wel: nu gaat het echt gebeuren. Maar ik kon het me nog niet echt realiseren." Dat besef kwam pas later tijdens Pims reis. "Het onwerkelijke gevoel bleef aanhouden tot ik op de boot naar Marokko zat. Toen overviel het me en werd ik ook emotioneel."Pim legde zijn reis grotendeels skatend af, maar hij heeft ook stukken gelift. "Ik heb niet gevlogen tijdens mijn reis, behalve binnen Afrika zelf. Ik kwam Nigeria niet in, omdat ik geen visum kreeg. Dus daar moest ik helaas overheen vliegen."De reislustige Drent maakte onderweg veel mee en weet nu al zeker dat zijn documentaire 'heel tof' gaat worden. "Ik heb bij mensen thuis geslapen en dan maak je het leven echt mee zoals het daar is. Het is heel anders dan wanneer je als toerist een hotel boekt. Het is heel tof om alles van dichtbij te zien en verhalen te horen van jongens die proberen hun leven op te bouwen en aan een toekomst te werken.""Ik had van tevoren bedacht wat de risico's zouden zijn en dat het ook niet altijd even leuk zou zijn. Je komt heftige dingen tegen. Sowieso is de manier van leven primitiever. Ze hebben geen wasmachine, stroomvoorzieningen of stromend water. Maar je kunt ook schietpartijen meemaken. Daar moet je niet verbaasd van opkijken."Pim kijkt positief terug op zijn reis naar Afrika. "Vooral omdat ik zie dat het nu al heel veel in beweging heeft gebracht. Ik had van tevoren een appgroep aangemaakt met alle jongeren die ik zou bezoeken. Dat gaat zijn eigen leven leiden. Er wordt nu al gesproken over een internationaal Afrikaans evenement, waarbij ook andere skaters kunnen worden uitgenodigd. De appgroep heeft jongeren bij elkaar gebracht, die van tevoren niet afwisten van elkaars bestaan."En materiaal voor zijn documentaire heeft Pim ook genoeg na zeven maanden filmen. Hij trekt ongeveer een jaar uit voor het monteren van zijn documentaire. De inwoner van Ansen krijgt veel hulp van vrienden, maar hoopt ook nog op een paar geldschieters.En zijn ultieme doel? "Ik wil de documentaire sowieso op verschillende plekken in Nederland vertonen. En ook in het buitenland: Barcelona, Londen, New York en natuurlijk in Afrika."