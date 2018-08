Deel dit artikel:











Slag om Norg prooi voor Jan Willem van Schip Jan Willem van Schip komt als eerste over de finish (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Jan Willem van Schip heeft de zevende editie van de Slag om Norg gewonnen. Dit deed hij na een koers over 190 kilometer, die voor een deel over onverharde gravelstroken ging.

Al na 15 kilometer gingen Rick van Breda (Monkey Town) en de Italiaan Edoardo Affini (SEG racing) er samen vandoor. Na 30 kilometer kregen zij gezelschap van nog eens vier mannen. Onder wie de winnaar van de Ronde van Drenthe van 2017, Jan Willem van Schip. Daarnaast sloten ook landgenoten Luuc Bugter en Marten Kooistra aan, samen met de Amerikaan Robin Carpenter.



Later maakte de Amerikaan Brendan Rhim solo de oversteek. De maximale voorsprong van de zeven leiders liep op tot 3 minuten en 45 seconden.



Uiteindelijk werd het een tweestrijd tussen Van Schip en Carpenter, waarbij de Nederlander het snelst wist te sprinten en met de armen in de lucht over de finish kwam.