Na de droogte komt de regen in Lhee op een ongewild moment Een demonstratie van hoe vroeger het oogsten in zijn werk ging (foto: RTV Drenthe) Roelof Bel met zijn kleinzoon (foto: RTV Drenthe)

LHEE - Een slechte graanoogst door de droogte dit jaar en uitgerekend de 38ste oogstdag in Lhee valt bijna in het water door regen in de ochtend.

Dubbel pech dus, voor de organisatie. "Dat is wel balen inderdaad. Dat we zoveel weken droogte hebben en dat het nu met bakken uit de hemel komt", zegt Jantiene Huizinga, voorzitter van Stichting Oogstdag. Gelukkig klaarde het snel op en kwam er toch nog veel publiek.



Oude ambachten en moderne braderie

Bezoeker Mieke Coolen uit Brabant staat op de camping in de buurt van Lhee. Ze vindt de sfeer erg fijn. "We stonden net bij een dorstmachine en die deed het even niet. Toen kwam iedereen helpen. Zo van, het moet werken. Iedereen is met elkaar bezig en dat is wel heel mooi", aldus Coolen.



Dorpeling Tinus Wanders vindt de oogstdag altijd weer een groot feest. "Het is eigenlijk ieder jaar wel een beetje hetzelfde. Oude ambachten en de moderne braderie aan de achterkant. Die braderie vind ik eigenlijk wel jammer. Maar dat zal wel moeten voor de handel", zegt Wanders.



'Met de gezelligheid trekken we jongeren'

De organisatie heeft niet te klagen over belangstelling van de jeugd. Die doet volop mee aan het demonstreren van de oogst zoals die vroeger ging. Volgens bestuurslid Roelof Bel van Stichting Oogstdag lukt het om het evenement in stand te houden door de gezelligheid voorop te stellen. "Daar trekken we ook jonge mensen mee. We beginnen 's ochtends met koffie en eindigen met een biertje", zegt Bel.



Zijn 7-jarige kleinzoon Joep Spijksma hielp dit jaar mee met het duwen van een kar met hooi. Hij draagt de originele boerenkiel van zijn oom. "Ik vond het leuk om te helpen en als ik volgend jaar weer bij opa en oma ben, doe ik dat weer," aldus Joep.