Rook, PK's en regen tijdens de Trekkerslep Hooghalen Trekkers staan in de rij om de Trekkerslepbaan in Hooghalen te betreden (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Trekkercontrole (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Een modderige bende op het Trekkerslep in Hooghalen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

HOOGHALEN - Aan publiek en deelnemers geen gebrek tijdens de jaarlijkse Trekkerslep in Hooghalen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen



Meer dan driehonderd trekkers uit alle windstreken doen dit weekend mee aan de achttiende editie van de Trekkerslep in Hooghalen. Daarmee lijkt het evenement steeds groter te worden. De organisatie is tevreden: "Het is tiptop in orde zo", vertelt Jarno Jansen, organisator van het evenement.



Onderlinge strijd

Ondanks de regenachtige dag, gaat het evenement gewoon door. "We moesten eerst water op het land gooien, om het vochtig te krijgen. En nu komt er zelfs water bij. Dat soort dingen vind ik wel jammer, maar het weer heb je niet in de hand", aldus Jansen.



De baan is iets zwaarder, meent deelnemer Anne Feenstra. Maar begaanbaar is het wel.



Trekkerslep is een weekend vol 'spanning en sensatie', meent deelnemer Zico van Scharenburg. "Je doet je best en voert een onderlinge strijd, dat vind ik wel leuk."