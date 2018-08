Eredivisiereis FC Emmen is begonnen: We gaan voor de zege in Den Haag

VOETBAL - Na een korte training, waarin vooral veel aandacht werd besteed aan de standaardstituaties, is de selectie van FC Emmen vertrokken richting Den Haag voor de allereerste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis.

Veel kenners zien ons als de underdog. Daar heb ik geen boodschap aan. Ik vind ons geen underdog. Wij hebben een goed voetballende ploeg die wel eens kan gaan verrassen. Anco Jansen, aanvoerder FC Emmen

"We gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien vlak voor het vertrek. "Helaas is Alexander Bannink vanwege een blessure niet inzetbaar, maar gelukkig zijn de papieren van Nicklas Pedersen tijdig afgeleverd bij de KNVB zodat we wel over hem kunnen beschikken morgen."De oefenmeester wilde niets loslaten over de opstelling. "Nee, dat doe ik niet. Ik wil vooral ADO niet wijzer maken."Duidelijk is wel dat Anco Jansen morgen in het Cars Jeans stadion van de nummer 7 van het vorig seizoen zal starten. "Ik ben fit en ik kijk enorm uit naar het seizoen in de eredivisie. Directe handhaving, zoals de trainer al eerder zei, is ook datgene wat in mijn hoofd zit."De captain van FC Emmen is het niet eens met veel zogenaamde 'kenners' die de Drentse club zien als underdog. "Daar kan ik helemaal niets mee. Ik zie ons ook niet als underdog, maar als een goed voetballende ploeg die wel eens kan gaan verrassen."Ook tegen Den Haag ziet Jansen kansen. "Maar dat zal niet gemakkelijk worden. Zij spelen thuis, waar ze over het algemeen goed voor de dag komen. Bovendien hebben ze zich vorig jaar niet voor niets geplaatst voor de play-offs om Europees voetbal."Op de vraag met welk resultaat Dick Lukkien op voorhand tevreden is, reageert de Veendammer resoluut. Met een zege. Dat zal een hell of a job worden, maar we hebben geloof in wat we doen en niets is onmogelijk."ADO Den Haag - FC Emmen is mogen live te volgen op Radio Drenthe. De wedstrijd begint om 12.15, de uitzending begint een kwartier eerder.