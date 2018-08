Deel dit artikel:











Veenstra zevende op EK BMX in Glasgow Veenstra is zevende geworden in Glasgow (foto: Manon Veenstra)

BMX - Manon Veenstra uit Kerkenveld is zevende geworden op het Europees kampioenschap BMX in Glasgow.

Veenstra eindigde in de halve finale als vierde. Laura Smulders pakte de titel in Glasgow, nadat ze in juni het WK in Bakoe al op haar naam schreef. Haar zusje, Laura, eindigde als vierde. Judy Blauw kwam door een val als laatste over de finish en werd achtste.



