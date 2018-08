Deel dit artikel:











Kortsluiting veroorzaakt brand in auto Hoogeveen De brandweer had de brand snel geblust (foto: Persbureau Meter) De brand ontstond waarschijnlijk door kortsluiting (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Aan de Prins Hendrikstraat in Hoogeveen is gisteravond brand ontstaan in een auto.

De brandweer heeft de brand geblust. Waarschijnlijk ontstond de brand door kortsluiting.