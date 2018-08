Deel dit artikel:











Veel vallende sterren te zien vannacht De meeste vallende sterren zie je vannacht (foto: ANP / Dennis Beek)

ASSEN - Als het weer en de wolken meewerken, zijn er vannacht veel vallende sterren te zien. Morgenochtend vroeg is het hoogtepunt. Tussen 3.00 en 4.00 uur is er gemiddeld één meteoor per minuut te zien. De maan is er niet om het schouwspel te verstoren.





Lees ook: Vijf vragen over vallende sterren De vallende sterren horen bij de Perseïdenzwerm. Die is elk jaar rond 13 augustus te zien. De aarde trekt dan door de puinwolk van de komeet Swift-Tuttle. Brokjes steengruis van de komeet verbranden in de dampkring, op 100 kilometer hoogte, en dat zien we als een lichtspoor. De Perseïden lijken uit het sterrenbeeld Perseus te komen, vandaar hun naam.