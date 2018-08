Deel dit artikel:











Raakt FC Emmen clubtopscorer Cas Peters kwijt? Cas Peters na weer een goal voor FC Emmen (foto: Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - Cas Peters staat in nadrukkelijke belangstelling van clubs uit binnen- en buitenland. Dat laat zijn zaakwaarnemer Henk Timmer weten.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Peters die zijn basisplaats is kwijtgeraakt in de voorbereiding staat open voor een vertrek, aldus Timmer. “Cas heeft een prima contract bij Emmen, maar denkt na over een nieuwe uitdaging. Daarbij komt dat hij 25 is en mijns inziens niet op de bank moet verpieteren. Hij heeft de afgelopen seizoenen bewezen wat zijn waarde is. Hij kan belangrijk voor een club zijn, zoals hij dat ook was in het promotieseizoen van FC Emmen.”



Doorlopend contract

Timmer laat weten dat hij is gebeld door een aantal clubs, maar dat deze clubs FC Emmen nog niet hebben benaderd. Dat zal moeten want Peters heeft een contract tot het einde van het seizoen bij de Drentse club en de club heeft daarbij een optie voor nog een seizoen.



54 competitiegoals

Vorig seizoen scoorde Peters 17 keer en in het seizoen 2016/2017 kwam hij tot 14 treffers. 2014/2015 was het meest productieve seizoen van Peters in Emmen. Dat jaar was hij goed voor 23 competitiegoals.