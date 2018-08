Supporters FC Emmen onderweg naar Den Haag: 'Eindelijk is het zover'

VOETBAL - De bussen met FC Emmen-supporters zijn onderweg naar Den Haag. Daar speelt de club haar allereerste eredivisiewedstrijd tegen ADO.

ADO Den Haag - FC Emmen begint om 12.15 uur. De wedstrijd is live te volgen bij Radio Drenthe. De uitzending begint om 12.00 uur.

De supporters hebben er heel veel zin in. "Dit is mijn club", vertelt Gea Meijer. "Het is gewoon heel speciaal dat we nu naar de eredivisie gaan."In Emmen hebben ze lang gedroomd van promotie naar de eredivisie. Afgelopen mei kwam die droom eindelijk uit, na de gewonnen finalewedstrijden tegen Sparta. "Ik heb er lang genoeg op gewacht", zegt André Koman. "Het is nu eindelijk zover. Ik heb er zin in."Bravoure en terughoudendheid wisselen elkaar af, op de parkeerplaats bij het stadion in Emmen. "Ik verwacht een leuke wedstrijd. We gaan met de winst naar huis, dat is zeker", zegt hij zelfverzekerd.Wim Barth van supportersvereniging Rood Wit is iets voorzichtiger. "Het is hartstikke mooi dat we in de eredivisie zitten, maar laten we ervoor zorgen dat we er gewoon in blijven. Anders was het allemaal voor niets."De selectie van FC Emmen gaat, natuurlijk, voor de winst. Trainer Dick Lukkien en captain Anco Jansen geloven in een zege. "Maar het zal niet makkelijk worden", aldus Jansen. De selectie van Emmen reisde gisteren al af naar Den Haag.