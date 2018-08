Deel dit artikel:











Stem vanmiddag op de 'man of the match' van FC Emmen Wie wordt vanmiddag de eerste 'man of the match' van FC Emmen?

VOETBAL - Wie wordt dit seizoen de 'speler van het jaar' van FC Emmen? Dat is aan de luisteraars en bezoekers van onze site.

Heel kort na elke wedstrijd kunt u op www.rtvdrenthe.nl uw stem uitbrengen.



Stemmen kan tot de volgende ochtend 09.00 uur, waarna de 'man of the match' bekend wordt gemaakt. Die speler ontvangt in ons nieuwe tv-programma 'Rood Wit TV' een presentje. De winnaar van het eindklassement krijgt aan het eind van het seizoen een passend cadeau.



Mis niets van ADO Den Haag - FC Emmen. De wedstrijd is te volgen via Radio Drenthe en de liveblog.