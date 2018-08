Deel dit artikel:











Andrea Deelstra stapt uit in marathon Andrea Deelstra tijdens de Olympische Spelen, twee jaar geleden (foto: archief ANP / Olaf Kraak)

MARATHONLOPEN - Andrea Deelstra uit Dwingeloo is uitgestapt tijdens de marathon bij het EK atletiek in Berlijn. Ze gaf na ruim 15 kilometer op in de race over vier ronden op een parcours door de Duitse hoofdstad.

De 33-jarige atlete had zich verstapt en daarbij vermoedelijk haar enkel verzwikt, meldde de teamleiding van de Nederlandse atletiekploeg. Ze kreeg ook nog eens last van een achillespees en besloot ter hoogte van het atletenhotel de strijd te staken.



Deelstra begon als outsider aan de race over 42,195 kilometer, want ze behoorde met haar beste tijd van 2.26.46 tot de snelsten van het veld. Ze had zich goed voorbereid op de titelstrijd.



Deelstra zat in het begin van de race nog bij de voorsten, maar na de eerste doorkomst op Breitscheidplatz, aan de voet van de Gedächtniskirche in Berlijn, was al te zien dat ze moeite had met het tempo voorin.