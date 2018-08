Deel dit artikel:











Oldtimer belandt op de zijkant: één gewonde De auto kwam op de zijkant terecht (foto: De Vries Media) Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk met de oldtimer kon gebeuren (foto: De Vries Media) Het slachtoffer werd door de brandweer bevrijd (foto: De Vries Media)

JONKERSVAART - In het dorpje Jonkersvaart, net over de provinciegrens bij Nieuw-Roden, is een auto bij een ongeluk op de zijkant beland. Daarbij is één iemand gewond geraakt.

De bestuurder van de blauwe oldtimer kon zelf niet uit de auto komen en moest door de brandweer worden bevrijd. De automobilist was op weg naar Zevenhuizen, voor een rit met meerdere oldtimers.



Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.