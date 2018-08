FC Emmen wint van ADO Den Haag bij eredivisiedebuut

VOETBAL - FC Emmen is het seizoen begonnen met een overwinning op ADO Den Haag. De nummer zeven van vorig seizoen werd in Den Haag met 2-1 geklopt.

ADO Den Haag was het grootste deel van de eerste helft de sterkere ploeg, maar de eerste goal viel aan de andere kant. Glenn Bijl legde van afstand aan en schoot de bal achter doelman Indy Groothuizen. Bijl gaat daarmee de geschiedenisboeken in als eerste doelpuntenmaker in de eredivisie voor FC Emmen.Vlak voor rust tekende Anco Jansen voor de 0-2. Wouter Marinus ging het strafschopgebied in en werd aangetikt. Scheidsrechter Martens wees naar de stip en Jansen schoot de bal beheerst door het midden.In de tweede helft kwam Emmen ijzersterk uit de startblokken. Anco Jansen, Luciano Slagveer en Caner Cavlan kregen kansen op de 0-3, maar verzuimden de goal te maken. Uiteindelijk viel de treffer aan de overkant. Een schot van Sheraldo Becker werd van richting veranderd door Nicklas Pedersen en verdween achter Kjell Scherpen.Daarna was het vooral ADO Den Haag wat de klok sloeg. De Hagenaren kregen grote kansen op de gelijkmaker, maar Emmen hield stand en neemt de drie punten mee naar Drenthe.Wie was volgens jou de man of the match? Laat hier uw stem achter.