Klimmen op een hunebed is verleden tijd: 'Gewoon niet doen'

BORGER - Je mag voortaan niet meer klimmen op het hunebed bij Borger. Vanmorgen werd daar een verbodsbord onthuld.

Het Hunebedcentrum en Stichting Het Drentse Landschap noemen het klimmen op hunebedden 'weinig respectvol' en 'gevaarlijk'. "We moeten respect hebben voor het erfgoed en voor de ouderdom van het monument", zegt Hein Klompmaker van het Hunebedcentrum. "Dat betekent dat wij het klimmen op hunebedden helemaal achterwege laten, om te beginnen hier in Borger."Wat mag je nog wel doen bij het hunebed? "Mensen kunnen er foto's nemen en het hunebed aaien, als ze willen." Maar mag je er nog wel tegenaan hangen? "Dat kan nog... maar je komt wel op een glijdende schaal terecht. Kan ik er dan nog wel met één voet op? En mag ik m'n kind er nog op zetten? Gewoon niet doen", aldus een duidelijke Klompmaker.Het klimverbod is nodig, vindt Klompmaker. "Als een kind van een hunebed stuitert en wordt afgevoerd met een traumahelikopter, dan maakt dat een aantal dingen duidelijk", legt hij uit. "Een hunebed is géén goedgekeurd klimrek en ouders en kinderen zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren van het klimmen. Het Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap zijn zich ervan bewust dat er maatregelen moeten worden genomen."Het woord 'verbod' wekt de indruk dat er ook gehandhaafd gaat worden. Maar dat is niet het geval, zegt Teddy Bezuijen van Het Drentse Landschap."Dit is niet echt een verbod. Het is meer dat we vragen om het hunebed met respect te behandelen", vertelt hij. "We gaan ook niet met een bonnenboekje rondlopen om mensen een verbaal te geven. Maar we zullen mensen er wel op aanspreken." De komende tijd gaat er volgens Bezuijen meer gecontroleerd worden.Voorlopig blijft het alleen bij het bord in Borger. Of het ook bij andere hunebedden wordt geplaatst, is nog niet duidelijk. "Dit hunebed in Borger wordt het meest bezocht. In het hoogseizoen komen hier tienduizenden mensen, dat is niet bij elk hunebed het geval. Maar het zou best kunnen", zegt Klompmaker.De directeur hoopt dat het bord helpt. Wat als dat niet gebeurt? Komt er dan een touw om het hunebed heen, zoals Klompmaker eerder al voorstelde? "Er zijn allerlei opties die we met elkaar bespreken. Dit is een eerste stap, dus ik wil er nog niet al te veel op vooruitlopen. Het monument toegankelijk houden heeft voor iedereen de voorkeur, maar je moet het wel kunnen beschermen."