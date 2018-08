Glenn Bijl: Mooi dat ik de eerste goal maakte

VOETBAL - Niet alleen FC Emmen schreef geschiedenis vanmiddag in Den Haag. Datzelfde deed Glenn Bijl. De middenvelder scoorde de 0-1 en daarmee was hij verantwoordelijk voor de eerste eredivisiegoal in de geschiedenis van de Drentse club.

De zege is verdiend, al hadden we het onszelf gemakkelijker kunnen maken door vroeg in de tweede helft het duel in het slot te gooien. Glenn Bijl, eerste doelpuntenmaker FC Emmen in de eredivisie

FC Emmen wint van ADO Den Haag bij eredivisiedebuut

"Ja, iemand moet 'm maken en ik deed het. Mooi", aldus de opgetogen Bijl. "Ik maakte vorige week tegen Go Ahead Eagles een vergelijkbare goal, al was deze mooier. Het is ook wel loon naar werken, want ik ben er al aan tijdje op aan het trainen al was het ook niet echt slim van Den Haag. Ze hebben kennelijk de beelden niet bekeken. Ze liepen alleen maar achteruit."Volgens de middenvelder was de zege van Emmen verdiend. "Het eerste half uur hadden we het lastig, maar we kwamen in het laatste kwartier meer en meer voetballend bij de goal van de tegenstander. De 0-2 was ook een hele mooie aanval, die ons uiteindelijk een penalty opleverde. Na rust hadden we het duel op slot moeten gooien. Dat mogen we onszelf verwijten. Daarna was het billenknijpen, maar gelukkig kwam Den Haag niet verder dan 2-1. Daar mogen we 'die lange' (Kjell Scherpen) ook dankbaar voor zijn. Die redde twee keer uitstekend en was sterk bij hoge ballen."Bijl besefte dat hij met z'n goal zijn marktwaarde weer wat opschroefde. Heracles, die zich in de voorbereiding al meldde bij de 22-jarige Stadskanaalster, zal dieper in de buidel moeten tasten. "Haha ja, maar het is nog stil hoor. Nog wel."