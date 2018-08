Unieke fluiten leveren Eva Kingma prestigieuze award op

GROLLOO - Fluitisten van heinde en verre laten hun instrument maken door de handen van Eva Kingma uit Grolloo. Gisteren ontving zij voor haar creaties de Lifetime Achievement Award in het Amerikaanse Orlando.

Deze prijs wordt toegekend aan iemand die met zijn of haar carrière een grote bijdrage levert aan de muzieksector. De uitreiking van de prijs gebeurde tijdens de grootste internationale fluitenbeurs. Daar verzamelen zich professionele fluitisten, fluitenbouwers en fluitenbedrijven over de hele wereld. "Daar werd de award met veel bombarie aan mij uitgereikt. Het was fantastisch, echt fantastisch", memoreert Kingma.Een jaar geleden wist zij al dat ze de prestigieuze prijs had gewonnen. "Dat was zo overdonderend dat ik dacht, na een jaar is het vast allemaal wel gezakt. Maar nu heb ik het gevoel dat ik er nog een jaar aan moet wennen. Want dit is toch het hoogste wat er in mijn vakgebied valt te winnen."Kingma werkt in Grolloo aan haar fluiten. "Een fantastisch dorp, met veel activiteit op muziekgebied. Het is geweldig dat mijn werk dat ik daar maak Orlando weet te bereiken."De gelauwerde instrumentenmaker maakt 43 jaar fluiten. Begin jaren '90 begon ze met het bezoeken van de beurzen, al was ze bang dat dit een verlammend effect op haar creativiteit zou hebben. "Collega's haalden me over en al snel bleek dat het een goed besluit was. Het is erg fijn om met anderen te praten over het vak." Daarna is ze het evenement blijven bezoeken. Door heel Amerika, waar het ieder jaar in een andere plaats gehouden wordt.Kingma specialiseert zich in fluiten met lagere tonen, zoals de alt-, bas-, en contrabasfluiten. In de loop der jaren is ze zich beginnen te onderscheiden van fluiten uit de rest van de wereld. "Mensen weten de 'lage' fluiten in Grolloo heel goed te vinden. Ik maak alles op bestelling. Muzikanten komen van heinde en verre om daar hun instrument te komen halen of uit te proberen. Afstand blijkt dan niet uit te maken. Dat vind ik heel bijzonder."Volgens de vakjury zijn de fluiten van Kingma de beste instrumenten in haar categorie. Geïnteresseerden kunnen ze krijgen zoals ze willen, zegt de inwoonster van Grolloo. "Ik maak ze voor grote handen, kleine handen, voor jazz, improvisatie, klassieke muziek, noem maar op. Daarom zijn ze uniek." En ook qua geluid onderscheiden de fluiten zich, zegt Kingma. "Op de beurzen zie je veel werk uit China. Dat ziet er mooi uit, maar ze missen iets in het geluid. Het is meer massaproductie. Daar wil ik niet aan meedoen."Als je een instrument van de hand van Kingma wilt hebben moet je wel minimaal een jaar geduld hebben. "Gelukkig knapt daar niemand op af."Kingma kijkt ernaar uit om straks weer terug te vliegen naar het rustieke Grolloo. "Dat is toch wel fijn na dit enorme circus. Je zit hier toch met vijfhonderd tot duizend fluitisten die zitten te spelen." Lang van de Drentse rust kan ze niet genieten. Over een week vertrekt ze naar Engeland, waar haar prijs gevierd wordt op een fluitenbeurs. "Een soort hommage aan mijn werk."Als dat achter de rug is, vinden er in haar woonplaats fluitfestiviteiten plaats. Dan begint het Grolloo Fluit Festival. "Fluitisten over de hele wereld komen om masterclasses en lessen te geven. Plus twee grote muzikanten uit Engeland en Zwitserland, plus twee pianisten gaan er de boel op z'n kop zetten. Ik kijk daar enorm naar uit."