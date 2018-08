Kjell Scherpen tevreden over eredivisiedebuut: Die lange heeft genoten

VOETBAL - Ze bewezen het al in de voorbereiding en ook vanmiddag speelden Glenn Bijl en Anco Jansen een cruciale rol in de eerste wedstrijd van het seizoen bij ADO Den Haag, maar de meeste bewondering ging na afloop uit naar Kjell Scherpen.

De pas 18-jarige doelman van de Drentse club, die de voorkeur krijgt boven Dennis Telgenkamp, keepte zijn tweede duel in de hoofdmacht (zijn eerste in de eredivisie) en deed dat zeer solide. Vrijwel alle hoge ballen, toch een wapen van ADO Den Haag, waren een prooi voor de 2,04 meter lange Emmenaar en twee keer pareerde hij uitstekend op inzetten van Erik Falkenburg en Nasser El Khayati.Met name van die laatste redding was FC Emmen-captain Anco Jansen zeer onder de indruk. "Ik had hem al geteld hoor, maar die lange pakte hem geweldig.""Ja, ik word vaker 'die lange' genoemd dan Kjell", lacht Scherpen om zijn bijnaam. "Die twee kansen waren voor mijn de cruciale momenten, die misschien overbodig waren geweest als we kort na rust de derde goal hadden gemaakt. Maar al met al heb ik wel genoten vandaag."