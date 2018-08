Deel dit artikel:











Steekincident na conflict in Emmer-Compascuum In Emmer-Compascuum is een persoon neergestoken (foto: De Vries Media) In Emmer-Compascuum is een persoon neergestoken (foto: De Vries Media) Een traumahelikopter bracht de gewonde persoon naar het ziekenhuis (foto: De Vries Media)

EMMER-COMPASCUUM - In een woning aan de Wikkel in Emmer-Compascuum is vanavond een persoon neergestoken. Het incident gebeurde rond 21.00 uur.

Twee personen kregen ruzie in de woning vanwege een zakelijk conflict, waarna een van hen de ander neerstak. Er kwam een traumahelikopter ter plaatse om de gewonde naar het ziekenhuis te brengen. Met de verwondingen lijkt het enigszins mee te vallen. De andere persoon is door de politie meegenomen voor verhoor.



De recherche doet momenteel onderzoek.