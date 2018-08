Dick Lukkien: Speciaal gevoel na afgelopen zomer

VOETBAL - Na het laatste fluitsignaal in Den Haag gingen zijn gedachten logischerwijs weer terug naar een paar maanden geleden. Naar de periode van uitersten, die FC Emmen-traienr Dick Lukkien beleefde.

Als je hier de standaardsituaties kunt overleven, dan ga je er heel overleven. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

FC Emmen wint van ADO Den Haag bij eredivisiedebuut

Glenn Bijl: Mooi dat ik de eerste goal maakte

Kjell Scherpen tevreden over eredivisiedebuut: Die lange heeft genoten

Lyrische FC Emmen-fans delen blijdschap op Twitter

Samenvatting: ADO Den Haag - FC Emmen

Wie was de 'man of the match' tegen ADO Den Haag?

Na de promotie en kort daarna het overlijden van zijn vader volgde een emotioneel zware periode, waarin het werk gewoon doorging. Een nieuwe selectie moest worden geformeerd en dus voerde Lukkien in de rouwperiode 'gewoon' gesprekken met spelers in de hoop ze naar Emmen te lokken. Ruim twee maanden later pakt hij in zijn eerste eredivisiewedstrijd meteen de zege. "Tijdens de wedstrijd heb ik er niet aan gedacht. Alle energie werd opgeslokt door de wedstrijd, zeker nadat ADO Den Haag de aansluitingstreffer maakt.. maar nu komt het natuurlijk wel weer naar boven."Lukkien was trots op zijn elftal na de 1-2 in Den Haag. "Vooral omdat we het op onze manier hebben gedaan. De zege vond ik ook verdiend. We hebben het een uur lang echt goed gedaan en in de fase na de 0-1 echt beter waren. In de fase kort na rust verzuimden we helaas om de derde treffer te maken. Daarna werden we teruggedrongen en scoorde Den Haag, met mazzel, de aansluitingstreffer. Daarna kropen we twee keer door het oog van de naald en verrichte Kjell ook een paar uitstekende reddingen."De oefenmeester uit Veendam was ook zeer content met de manier waarop zijn team hét wapen van Den Haag, de standaardsituaties, trotseerde. "Als je hier de standaardsituaties kunt overleven dan ga je er heel veel overleven, want ADO Den Haag heeft echt een ijzersterke luchtmacht."