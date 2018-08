Deel dit artikel:











Kjell Scherpen gekozen tot eerste 'man of the match' Kjell Scherpen is zelf ook tevreden met zijn debuut (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Doelman Kjell Scherpen is de eerste man of the match van dit eredivisieseizoen van FC Emmen.





En niet alleen jullie waren lyrisch over de prestaties van Scherpen. De jonge, lange keeper kreeg ook op Twitter het nodige applaus.







​

Zelf was 'de lange' ook tevreden over zijn eerste wedstrijd.







Kijk donderdag naar ons Scherpen kon rekenen op bijna 60 procent van jullie stemmen . Doelpuntenmaker Glenn Bijl eindigde als tweede met bijna 22 procent. Aanvoerder Anco Jansen die een penalty benutte, werd derde met 12 procent van de stemmen. In totaal werd er 1.943 keer gestemd.En niet alleen jullie waren lyrisch over de prestaties van Scherpen. De jonge, lange keeper kreeg ook op Twitter het nodige applaus.Zelf was 'de lange' ook tevreden over zijn eerste wedstrijd.Kijk donderdag naar ons tv-programma Rood Wit TV om te zien welk cadeautje Kjell Scherpen in ontvangst mag nemen vanwege zijn winst in deze verkiezing.