Stelling: Ik ben trots op mijn voornaam

ASSEN - De laatste jaren kiezen meer mensen ervoor om hun voornaam officieel te laten veranderen. Werden in 2015 nog 503 voornamen gewijzigd, in 2016 en 2017 steeg dat naar 583 en 576.

Eenvoudig gaat dat niet. Als je echt je voornaam wilt laten veranderen moet je een advocaat in de arm nemen. Een rechter beoordeelt of de verandering van de voornaam mag doorgaan.De verzoeken komen uit alle lagen van de bevolking. Een duidelijke reden is er niet. "Een voornaam en een verzoek tot wijziging daarvan is vooral iets heel persoonlijks", zegt rechter Jan Kloosterhuis.