Deel dit artikel:











Ongeluk is doodsoorzaak man Bovensmilde Ongeluk doodsoorzaak man Bovensmilde (foto: Persbureau Meter)

BOVENSMILDE - De man die afgelopen week dood in een huis in Bovensmilde werd gevonden, is om het leven gekomen door een ongeluk, meldt de politie.





De politie laat nu weten dat er geen sporen zijn gevonden van een misdrijf en dat het om een ongeluk gaat.



Afgelopen vrijdag werd er groot politieonderzoek gedaan bij het huis. Er was onduidelijkheid over de doodsoorzaak van de man.De politie laat nu weten dat er geen sporen zijn gevonden van een misdrijf en dat het om een ongeluk gaat.