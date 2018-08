Burgemeester van Coevorden vindt klimverbod hunebedden flauwekul

BORGER/COEVORDEN - Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden vindt een verbod voor het klimmen op hunebedden niet nodig.

Bij het hunebed in Borger werd dit weekend het eerste verbodsbord geplaatst, omdat spelen op hunebedden respectloos zou zijn."Wat mij betreft mooi die aandacht voor het hunebed. Maar ouders die hun kind daar op willen laten klimmen, kunnen terecht bij de drie hunebedden die in gemeente Coevorden te vinden zijn. Mits deze monumenten met respect en zorgvuldig worden behandeld", schrijft Bouwmeester op Twitter.Het verbodsbord bij het hunebed in Borger is een initiatief van het Hunebedcentrum en Stichting Het Drentse Landschap. Zij vinden het klimmen op hunebedden naast respectloos, ook gevaarlijk. Jaarlijks gebeuren er verschillende ongelukken tijdens het spelen op hunebedden, volgens het Hunebedcentrum.Toch is een speciaal beleid niet nodig, vindt de burgemeester van Coevorden. "Ze staan er ruim 5.000 jaar en dat ging zonder beleid altijd prima! Het lijkt mij best verantwoord dat nog een eeuw of wat zo te houden", aldus Bert Bouwmeester op Twitter.