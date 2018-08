De psycholance bestaat een jaar: Ruim 600 ritten

ASSEN - De psycholance om personen met verward gedrag in Drenthe mee te vervoeren heeft in het eerste jaar ruim 600 ritten gemaakt. "Het is afwisselend, je weet 's ochtends niet wat je 's middags tegen komt", zegt psychiatrisch verpleegkundige Chantal Hummel over haar werk.

De omgebouwde ambulance is speciaal ingericht om mensen in een noodsituatie op te vangen en naar een hulplocatie te brengen. Morgen rijdt de pyscholance precies een jaar door Drenthe. De psycholance is dagelijks beschikbaar van 13.00 uur tot 22.00 uur.De chauffeur en verpleegkundige beginnen hun dag op de ambulancepost in Assen. "De eerste ritten zijn vaak gepland. Iemand die van kliniek naar kliniek moet bijvoorbeeld. Soms is er een rechterlijke machtiging en wordt een persoon met verward gedrag gepland uit huis gehaald, samen met de politie en andere hulpverleners", vertelt Chantal Hummel. "'s Avonds zijn het vaak ritten die niet gepland zijn, zoals een melding van iemand die zich verward gedraagt op straat."De eerste maand maakte de psycholance veertig ritten, maar inmiddels is dat aantal toegenomen. "Nu zie je dat de politie ons beter weet te vinden en ook de gewone ambulance stuurt vaker patiënten door met wie lichamelijk niets aan de hand is. De meldkamer roept ons nu vaak tegelijk op met de ambulance en de politie als men denkt dat er een verward persoon in het spel is", aldus Hummel.Hummel is psychiatrisch verpleegkundige in dienst van GGZ Drenthe. De helft van de tijd werkt ze op de psycholance, de andere helft op de High & intensive Care. Een gesloten afdeling van GGZ Drenthe waar mensen worden opgenomen die een acuut gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. "Ik had alleen ervaring in een kliniek en nu kom ik ook op straat en bij de mensen thuis. Dat vind ik een erg fijne aanvulling."De medewerkers van de psycholance hebben allemaal een dubbelfunctie in de geestelijk gezondheidszorg en dat zorgt voor korte lijnen. "Op het moment dat ik een beoordeling maak op de plaats waar we iemand aantreffen kan ik dat direct contact leggen met bijvoorbeeld de psychiater. Het leidt tot een snellere beslissingen en uiteindelijk tot betere zorg", verteltHummel. De psycholance valt onder UMCG Ambulancezorg, dat bedrijf heeft een goed netwerk bij de politie en de meldkamer.Het idee om een ambulance om te bouwen ontstond nadat de politie alarm sloeg over het aantal personen met verward gedrag. De psycholance moet de politie ontlasten en mensen in psychische nood veilig vervoeren. "Bij een melding van iemand die zich vreemd gedraagt zou vroeger eerst de politie zijn gebeld en daarna de ambulance", legt de psychiatrisch verpleegkundige uit. Op dit moment wordt onderzocht of de psycholance en de spoedpoli de politie inderdaad ontlasten."De spoedpoli bij GGZ Drenthe bestond eerst ook niet, dus dan zat de ambulance met een persoon waar ze eigenlijk niets mee konden. In sommige gevallen moest het ambulancepersoneel dan wachten op de crisisdienst en daar gaat nogal wat tijd overheen." Als patiënten zich agressief gedroegen, nam de politie hen mee, werden ze geboeid en in een politiecel gestopt.Psychiatrisch verpleegkundig Lex Chavagne werkt op de spoedpoli in Assen, waar een aanzienlijk deel van de verwarde personen die de psycholance meeneemt terecht komt. "De mensen komen echt heel anders binnen dat toen de politie dat nog deed. Ze zijn een stuk rustiger. De verwarring en ander gedrag is er nog wel, maar het is wel een stuk milder dan als iemand met de politieauto gebracht wordt", aldus Chavagne.