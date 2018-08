Deel dit artikel:











Dagboeken, tekeningen en foto's geschonken aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork Een van de koffers die werd geschonken (foto: Josien Feitsma) Brieven, documenten en tekeningen uit de nalatenschap (foto: Josien Feitsma)

HOOGHALEN - Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft een bijzondere schenking gekregen. Het gaat om de nalatenschap van Ellen Silvia Deitelzweig Senior.

Deitelzweig Senior werkte tijdens de oorlog een tijdje als verpleegster in het ziekenhuis van kamp Westerbork. Ze kwam als Duits-Joodse vluchteling in begin jaren '30 naar Nederland.



Informatie over het ziekenhuis

De nalatenschap bestaat uit twee koffers en een doos met daarin onder meer foto's en tekeningen van kamp Westerbork, waardevolle informatie over het ziekenhuis van Westerbork en dagboeken.



In de dagboeken schrijft Ellen Silvia Deitelzweig Senoir over talloze aspecten van het dagelijks leven in het kamp, en ook over zichzelf.



De schenking werd gedaan door een vriendin van Ellen Slivia Deitelzweig Senior.