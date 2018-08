Verdachte steekpartij is 20-jarige man uit Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM - De verdachte die gisteravond werd opgepakt bij een steekincident in Emmer-Compascuum is een 20-jarige man uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Het steekincident vond plaats tijdens een ruzie in een woning aan de Twynstop. De aanleiding is nog niet bekend.Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn.