Aflevering 7: Bert Hadders Bert Hadders

Een Veenkoloniale aflevering van Toer de Loes met Bert Hadders in de kever! Bert is geboren en getogen in 2e Exloërmond en verhuist naar Groningen om te gaan studeren. Maar de muziek is interessanter dan de studie. Hij speelt in verschillende bands tot hij in 2005 de Nozems tegenkomt met wie hij liedjes in het Gronings gaat maken. Of was het nou Veenkoloniaal-Drents? En komt Bert ooit nog terug naar Drenthe?







