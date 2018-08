Deel dit artikel:











Slagerij in Anloo slachtoffer van looddieven [update] Looddieven slaan toe bij slagerij (foto: Google Streetview) Stukken lood zijn weggesneden (foto: Bianca Bos-Roossien)

ANLOO - Dieven hebben ruim 70 meter aan stukken lood gestolen van het dak van slagerij ABZ in Anloo.

Medewerkers ontdekten de diefstal vanochtend toen ze een ladder rechtop zagen staan die normaal op de grond ligt. Ook was sprake van lekkage. De diefstal is volgens hen afgelopen nacht gepleegd.



Drie keer eerder

Het is niet de eerste keer dat de slagerij wordt bezocht door looddieven. De afgelopen tien jaar werd al drie keer eerder lood gestolen van het pand.



"Het is te triest voor woorden", zegt Bianca Bos-Roossien van de slagerij. "Je neemt allerlei maatregelen om het te voorkomen en elke keer weten ze het weer te flikken."



Schade

De schade bedraagt volgens haar een paar duizend euro. Vanochtend is er aangifte gedaan.