Treant stelt niet urgente operaties uit wegens personeelstekort Treant stelt operaties uit (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Zorggroep Treant moet noodgedwongen een aantal geplande niet urgente operaties uitstellen. Oorzaak is een tekort aan verpleegkundigen en een toename van het aantal acute patiënten.

Voor de periode tussen half augustus en half september staan in de drie ziekenhuizen van Treant in totaal 52 operaties gepland. Volgens Treant zijn er voldoende operatiekamers, maar zijn er te weinig verpleegkundigen om de patiënten na de ingreep te verzorgen.



Voor 23 operaties geldt dat ze zonder medische gevolgen kunnen worden uitgesteld. Van deze operaties wordt per dag bekeken of ze door kunnen gaan.



"Als het aantal acute patiënten weer afneemt kunnen we meer van de geplande operaties gewoon uitvoeren", stelt Treant-bestuurder Jean-Pierre van Beers. "Ik verwacht dat we zo’n twintig geplande operaties zullen moeten uitstellen tot na de zomer, hopelijk worden het er minder. De betreffende patiënten worden door Treant gebeld om een nieuwe datum af te spreken."



Treant heeft ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal.