Historische Dakota gestrand op vliegveld Eelde

EELDE - Groningen Airport Eelde herbergt tijdelijk een bijzonder vliegtuig. Het gaat om een DC3 uit de Tweede Wereldoorlog.

Het toestel, ook bekend als een Dakota, deed mee aan de geallieerde landingen tijdens D-Day op 6 juni 1944. Na de oorlog werd het toestel omgebouwd voor de burgerluchtvaart.De Dakota is van de Flygande Veteraner uit Zweden. Het toestel is in 1943 gebouwd in Amerika. Een van de motoren is kapot en moet worden vervangen. Naar verwachting vertrekt de DC3 later deze week weer naar Zweden.