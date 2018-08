Deel dit artikel:











Jaar cel geëist voor klap met boksbeugel

EMMER-COMPASCUUM - Tegen een 28-jarige man uit Leeuwarden is twaalf maanden gevangenisstraf geëist, vanwege zware mishandeling. De helft van de straf is voorwaardelijk.

De man sloeg in mei in Emmer-Compascuum een kennis knock-out aan het Westerdiep in het dorp. Hij zou hem een klap met een boksbeugel hebben gegeven. De Fries was uit de auto gestapt waarin zijn vriendin reed en riep het latere slachtoffer scheldwoorden toe. Hij liep op hem af en sloeg hem tegen zijn hoofd. Het slachtoffer raakte door de klap met zijn hoofd een muurtje. De man raakte bewusteloos en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.



Boksbeugel

Bij zijn vriendin thuis in Emmer-Compascuum werd de Leeuwarder opgepakt. Hij had zich moeten verweren, was zijn antwoord. Hij was door het latere slachtoffer bedreigd. Hij bekende dat hij had geslagen, maar niet met een boksbeugel.



De mannen waren die middag dag in Emmer-Compascuum bij elkaar geweest. Bij dat bezoek had de drank rijkelijk gevloeid. Er was geen sprake van ruzie, op dat moment. Volgens de Leeuwarder was jaloezie over de vriendin van de Fries de oorzaak.



Geen noodweer

"Hij heeft een forse mep gehad, dat klopt, maar niet met een boksbeugel", zei de man tegen de rechters. Noodweer vond de officier niet bewezen, maar wel dat de man een boksbeugel droeg bij het uitdelen van de klap.



Operatie

Het slachtoffer moest nog dezelfde avond worden geopereerd aan zijn gezicht en had een neusbreuk. Hij kreeg metalen platen in zijn gezicht. Hij heeft nog altijd pijn aan zijn gezicht door de mishandeling. Het slachtoffer vroeg 6.000 euro schadevergoeding. Dat bedrag, zo vindt de officier, moet de Leeuwarder betalen.



Ook moet hij een alcoholverbod opgelegd krijgen, en mag hij geen contact opnemen met het slachtoffer.



Vaker veroordeeld

De man heeft een fors strafblad vol geweldsdelicten. "Het merendeel gepleegd onder invloed van alcohol", zei de officier. De man is in april nog voor geweld in Noord-Holland veroordeeld tot zes weken celstraf. Vier weken daarvan werden voorwaardelijk aan de man opgelegd.



Omdat hij nog in zijn proeftijd liep toen hij in Emmer-Compascuum de fout inging, wil de officier dat hij deze vier weken ook gaat uitzitten. De uitspraak is over twee weken.