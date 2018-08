'Sta permanente vuurwerkopslag in centrum Coevorden niet toe'

COEVORDEN - De gemeente Coevorden moet geen permanente opslag van vuurwerk toestaan in de Friesestraat. Dat adviseert de bezwaarschriftencommissie van de gemeente.

Op 18 juli hoorde de commissie de bezwaren van een aantal inwoners aan. In Coevorden is weerstand tegen het plan om in een winkelpand aan de Friesestraat een opslag te bouwen voor maximaal 2.000 kilo licht consumentenvuurwerk.De gemeente wilde de omgevingsvergunning wel verlenen, omdat detailhandel volgens het bestemmingsplan mogelijk is. Maar de bezwarencommissie ziet dat anders. Volgens de commissie is er geen of niet voldoende noodzakelijke relatie tussen de gewenste opslag en verkoop van vuurwerk.De commissie zegt dat voor de periode van drie dagen waarin de verkoop van vuurwerk toegestaan is geen permanente opslag nodig is.Woordvoerder Frans Köhler van de initiatiefnemer wil nog niet inhoudelijk op het advies reageren. “We willen eerst afwachten wat het college met het advies doet. Daarna beraden we ons.” Het is nog onduidelijk wanneer burgemeester en wethouders van Coevorden zich over het advies buigen.