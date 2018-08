Deel dit artikel:











Beregeningsverbod in de Veenkoloniën opgeheven Boeren in de Veenkoloniën mogen weer beregenen (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

VALTHERMOND - Boeren mogen hun gewassen weer water geven in het gebied De Veenmarken. Waterschap Hunze en Aa's heeft het beregeningsverbod in het gebied opgeheven.

Onder De Veenmarken valt het Drentse gedeelte van de Veenkoloniën.



Het beregeningsverbod werd op 17 juli ingesteld vanwege de droogte. Vorige week werd het verbod al versoepeld. Boeren mochten hun gewassen vanaf dat moment vier uur langer beregenen.



Het waterschap laat weten dat de situatie nu onder controle is. "We zien mogelijkheden om het verbod op te heffen. Echter het is moeilijk te voorspellen hoe de situatie zich ontwikkelt."