Herstel natuurgebied na brand duurt jaren

VEENHUIZEN - De grote heidebrand op het Doldersummerveld bij Wateren van vorige week heeft zo'n honderd hectare natuurgebied verwoest. In 2011 en 2015 had het Fochteloërveen te maken met grote branden en de natuur is daar nog lang niet hersteld.

De brand in het Fochteloërveen in 2015 woedde in een gebied van 68 hectare. Maar in totaal raakte zo'n honderd hectare natuurgebied beschadigd. Nu drieënhalf jaar later lijkt het op het eerste gezicht alsof de natuur zich heeft hersteld. Maar schijn bedriegt.



Hoge begroeiing

"Na een jaar is het alweer groen en lijkt het misschien alweer hersteld. Maar dan zie je vooral gras en pijpestro. Wat je nodig hebt, is hogere beschutting voor slangen, zoals struikheide. Het kan wel 25 jaar duren voordat die goed op hoogte is," zegt Marjan Dunning van Natuurmonumenten.



Andere tijd

Groot Verschil met de situatie in Wateren is dat de laatste brand in het Fochteloërveen in maart woedde, toen de slangen en reptielen nog onder de grond zaten. De brand trof dus niet meteen de dieren. Maar toen ze wel boven de grond kwamen, was er geen beschutting. "Er waren hier toen extra veel roofvogels. Die kregen hun prooien als het ware op een zwartgeblakerd presenteerblaadje aangeboden," vertelt Dunning.



Schapen als beheerder

Ze schat in dat de schade aan de natuur in de jaren erna vergelijkbaar is. Om weer variatie in de hoogte te krijgen, zet Natuurmonumenten schapen in. Dunning: "Die beheren het terrein. Ze begrazen het en houden het kort. We hebben deze kudde nu drie jaar ingezet en ik denk dat we daar nog een paar jaar aan vast zitten, voordat we de effecten kunnen meten."



De schapen verhuizen steeds naar een ander deel van het terrein. Tussen de gebieden waar ze grazen, zitten weer onaangeroerde stukken om de slangen en reptielen een plek te geven om te schuilen.



Maar het volledige herstel van het Fochteloërveen gaat nog jaren. Dat zal op het Doldersummerveld niet anders zijn.