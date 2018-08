RTV Drenthe Sportcast deel 1: De historische zege van FC Emmen

SPORT - Vanaf vandaag komt Radio Drenthe Sport wekelijks met een speciale podcast, waarin de sport en de Drentse sport in het bijzonder kritisch en met een knipoog onder de loep wordt genomen.

In de Radio Drenthe Sportcast, zoals de podcast gaat heten, blikken de sportverslaggevers terug op het afgelopen weekend. Wat viel op? Welke verhalen spelen er? Welke gebeurtenis verdient een scherpe analyse?Vandaag dus deel 1, waarin verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen aanschuiven bij presentator Leo Wassing. Uiteraard is er ruim aandacht voor de historische zege van FC Emmen in Den Haag van gisteren. Ook wordt er teruggeblikt op de Slag om Norg en blikken we vooruit op dat wat komen gaat in onze provincie.Luister hieronder naar de eerste Sportcast: