Opnieuw actie in UMCG: personeel loopt stille tocht

GRONINGEN - Medewerkers van het UMCG lopen morgen een stille tocht, waarmee ze actievoeren voor een betere cao.

Het is de tweede keer in ruim een maand dat het personeel in actie komt. Ze eisen loonsverhoging, verlaging van de werkdruk en een goede generatieregeling, zodat ouders werknemers kunnen afbouwen.UMCG-medewerkers lopen morgenmiddag eerst via de verschillende ingangen naar de hoofdingang. Vanaf daar lopen ze via de groene lijn langs de verschillende afdelingen in het ziekenhuis, waar steeds meer collega's aansluiten.De tocht eindigt bij de fontein middenin het ziekenhuis. Daar krijgt bestuursvoorzitter Jos Aartsen een 'speciaal cadeau', meldt vakbond FNV.Begin vorige maand werd ook actie gevoerd . Honderden medewerkers verzamelden zich toen op het plein voor het ziekenhuis. Sinds de cao-onderhandelingen voor de academische ziekenhuizen in mei vastliepen, voert personeel in de UMC's in ons land actie.De stille tocht begint morgenmiddag om vier uur.