Verbouwing raadszaal Assen in volle gang

ASSEN - Het is stil in de politieke arena. Niet gek in de zomervakantie. Wel opvallend: in Assen is de hele politieke arena weg.

De raadszaal in het Asser stadhuis wordt voor ruim 600.000 euro verbouwd en de werkzaamheden zijn in volle gang. Momenteel doet niks in de grote ruimte denken aan politiek. Er klinken alleen bouwgeluiden, alles is kaal en er staan wat stellages.Waar de politieke arena bestond uit twee ringen tafels en stoelen voor de raadsleden met daarachter het publiek, zit de gemeenteraad straks in één grote kring. Ook wordt de zaal multifunctioneel: hij wordt in de toekomst ook als trouwzaal gebruikt.De oude raadszaal was twintig jaar oud en volgens de gebruikers hard aan vervanging toe. Behalve een nieuwe indeling en nieuwe stoelen, komt er ook nieuwe beeld- en geluidsapparatuur. In februari stemde de gemeenteraad in met het plan. De verbouwing startte aan het begin van de zomervakantie.Architectenbureau De Zwarte Hond uit Groningen is verantwoordelijk voor het nieuwe ontwerp van de raadszaal. Het bureau ontwierp ook onder meer het nieuwe stationsgebouw en De Nieuwe Kolk in Assen.Na het zomerreces heeft Assen een nieuwe politieke arena.