Middeleeuws kasteelschip meert aan in Meppel Museumschip kasteel Vlotburg is de hele maand augustus te bezoeken in Meppel (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

MEPPEL - Kasteelschip Vlotburg ligt in Meppel. Het varende museum van ridder Lenny Vries is een tentoonstelling van de middeleeuwen.

Geschreven door Dylan de Lange

"Het is een wereld in een wereld", vertelt Vries. Op zijn schip heeft hij met vriend en timmerman Jan Westerhuis een kasteel gebouwd, met daarin een museum. Samen met zijn vriendin Christel en paard Hercules vaart hij van plaats naar plaats om mensen kennis te laten maken met de middeleeuwen.



Ivanhoe

Gehuld in middeleeuwse kledij verwelkomt de ridder de gasten op zijn kasteel. "Ik ben een geboren ridder. Sinds ik als kind de serie Ivanhoe met Roger Moore zag wist ik dat ik een ridder was." Vries is opgegroeid in Suriname, waar het lastig is om als ridder te leven. "Ik heb eens stiekem een paard gekocht, zonder dat mijn ouders het wisten. Later kwam ik naar Nederland en ben ik collecties over de middeleeuwen tentoon gaan stellen."



Eerst deed hij dat met een rondreizende tentoonstelling in oude gebouwen in Nederland, Duitsland en België. In Freiburg im Breisgau had hij een middeleeuws martelmuseum, waar hij zijn vriendin Christel ontmoette, maar zijn droom was om een kasteelschip te hebben.



Na twee jaar zoeken vond hij het vijftig meter lange vrachtschip waar hij met zestig ton massief eiken balken een kasteel op bouwde. In drie jaar tijd was het museum in het kasteel af. En omdat een ridder niet zonder paard kan kocht hij Wodan, een groot Fries paard. Wodan is in januari 2017 overleden, maar Vries had er een nieuw paard bijgekocht: Shetlander Hercules.



Het museum bevat verschillende kamers, waaronder een wapenkamer, martelkamer en een herberg, waar Vries af en toe een biertje drinkt. Museumschip kasteel Vlotburg is de hele maand augustus te bezoeken in Meppel.