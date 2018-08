Drentse Scheurkalender zoekt nog foto's: termijn inzendingen verlengd

ASSEN - De initiatiefnemers van de eerste Drentse Scheurkalender zijn nog naarstig op zoek naar foto's, gedichten en fraaie verhalen.

Vandaag zou de laatste dag zijn waarop materiaal ingeleverd kan worden, maar de termijn is verlengd met vijf dagen."Daar kregen we veel verzoeken voor", zegt Hent Hamming van de Drentse Scheurkalender. "Mensen hadden er wel van gehoord maar nog niet de gelegenheid gehad gehad om hun favoriete foto in te zenden. Dus we plakken er vijf dagen aan vast."Tot nu toe zijn er al meer dan vierhonderd foto's aangeleverd dus de kalender komt er sowieso, zegt Hamming. "Maar hoe meer mensen er mee doen hoe meer kans op verschillende foto's. Er komt heel veel binnen. Niet alle foto's zijn technisch goed en sommige foto's halen het niet omdat we er teveel van hebben. We krijgen heel veel natuurfoto's met bijvoorbeeld koeien er op. Die halen niet allemaal de kalender. Diversiteit is heel belangrijk."Mensen kunnen hun bijdrage insturen via de website van de Drentse Scheurkalender. Een jury selecteert vervolgens 320 inzendingen. De kalender moet half oktober klaar zijn