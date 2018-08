Deel dit artikel:











Auto botst tegen boom bij Veenhuizen De auto botste tegen een boom (foto: Persbureau Meter)

VEENHUIZEN - Op de N919 tussen Veenhuizen en Ooosterwolde is een auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst.

De automobilist zat bekneld en is door de brandweer uit de auto gehaald. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk