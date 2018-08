Wielerevenement TT Drenthe 500 gaat niet door [update]

BORGER - De wielertijdrit TT Drenthe 500 gaat dit jaar niet door.

Volgens organisator John Franke zijn er te weinig aanmeldingen. Vorig jaar werd het evenement voor het eerst gehouden, toen waren er zo'n honderd deelnemers. Het evenement was toen een 'groot succes', volgens de organisator."We zaten dit jaar rond hetzelfde aantal deelnemers, maar vanwege een aflopende begroting is dat te weinig. We hadden minstens gerekend op zo'n 250 deelnemers", vertelt initiatiefnemer John Franke. De monstertocht over 500 kilometer zou komend weekend worden verreden.Dat er te weinig deelnemers zijn, komt volgens Franke door de vakantieperiode. Volgend jaar wil hij het evenement weer organiseren. Hij zit dan te denken aan een datum in juni. Maar ook dat levert problemen op, omdat er al heel veel wielerevenementen zijn in die maand.Franke pleit voor een agenda met een aantal wielerklassiekers, waaronder zijn TT Drenthe 500. Die agenda moet dan vanuit de provincie worden vastgelegd.De TT Drenthe 500 wordt verreden over het oude TT circuit uit 1925. Deelnemers hebben dertig uur de tijd om tien rondjes van 50 kilometer af te leggen.