Zoek het Uit! - Waar komt de naam Kolderveen vandaan?

KOLDERVEEN - Een dorpje net onder de rook van Meppel met pak ‘m beet duizend inwoners. Vooral bekend door de kerk met haar grote oprijlaan vol met bomen. Het is een van de oudste dorpen in de streek. In de twaalfde eeuw is Kolderveen ontstaan.

We spreken met Lourens Schipper, voorzitter van de Historische Vereniging Nijeveen, af bij de kerk. Wat opvalt is dat de kerk niet midden in het dorp staat, maar aan de rand. "Vroeger hoorden meer boerderijen rondom Meppel bij Kolderveen. En als je dan op de kaart kijkt, staat de kerk precies in het midden."Maar waar komt die naam nou vandaan? "Het dorp heeft last van koud veen om het op z'n Nederlands te zeggen en op z'n Drents: het kolde veen", legt Schipper uit. Dat heeft volgens hem waarschijnlijk te maken met de kwaliteit en de samenstelling van het veen. "Het was geen homogene massa. In Noord-Groningen werd veen afgewisseld met laagjes zand en was de kwaliteit niet zo best. Misschien is daar de verbastering door ontstaan."Schipper weet het dus niet zeker waar de naam Kolderveen vandaan komt. "Taalkundig heb ik nog niets kunnen achterhalen dus dat ga ik nog eens uitzoeken, want ik begin wel steeds nieuwsgieriger te worden."